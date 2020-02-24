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Kayseri İkinci Amatör Küme'de heyecan başladı

Kayseri İkinci Amatör Küme'de 2019-2020 futbol sezonunda heyecan hafta sonu oynanan 1. hafta karşılaşmaları ile başladı.

24.02.2020 08:52 | Son Güncelleme: 24.02.2020 08:52Kayseri İkinci Amatör Küme'de heyecan başladı
İkinci Amatör Küme'de 2019-2020 futbol sezonunda heyecan hafta sonu oynanan 1. hafta karşılaşmaları ile başladı. 3 Grupta 28 takımın kıyasıya mücadele vereceği İkinci Amatör Küme'de 14 maçta 80 gol atıldı.

A Grubu 1.Hafta

Yeni Kıranardıspor 3-0 Gençlikspor

Kayseri Meysuspor 1-3 Kayseri Simya Kolejispor

Belediyespor 1-2 Gazi Osman Paşaspor

Yeni Erciyesspor 2-5 Sarızspor

B Grubu 1.Hafta

Kılıçaslan Yıldızspor 1-5 Kayseri Olimpikspor

Mevlana Yıldızspor 2-6 Kocasinan Gençlikspor

Ambar Kızılırmak 1-1Güneşli genç

Trabzon 3861 0-2 Sindelhöyükspor

Cırgalanspor 1-6 Erciyes İdmangücü

C Grubu 1.Hafta

Sümerspor 3-4 1966 Turanspor

Kuşçu Mithatpaşaspor 6-2 Göktürkspor

Cuma Uluçay Talasspor 9-0 Pınarbaşı Belediyespor

Yıldırım Beyazıt Şafakspor 5-6 Fevzi Çakmakspor

Sosun Birlikspor 4-0 Anadolu Yıldızları - KAYSERİ

Kayseri, Bünyan, İncesu, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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