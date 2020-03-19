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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden trafik denetimi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik denetimi yapıldı.

19.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:52
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden trafik denetimi
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik denetimi yapıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte meydana gelebilecek trafik kazalarının en az seviyeye indirilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirilen sivil personel tarafından otobüs ve minibüsler durdurularak, sürücüler denetlendi.
Açıklamada, "Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yürütülen faaliyetler, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam ettirilecek." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Jandarma, Kayseri, Güncel

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