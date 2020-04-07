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KAYSERİ İlaç almak için koronavirüs karantinasından çıkınca hastaneye götürüldü

İlaç almak için koronavirüs karantinasından çıkınca hastaneye götürüldüKAYSERİ'de, koronavirüs şüphesiyle tedavi gördükten sonra evine gönderilen Hamza K., 14 günlük karantina süreci dolmadan mantar ilacı almak için dışarıya çıkınca sağlık ekipleri tarafından tekrar hastaneye götürüldü.

07.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:08
İlaç almak için koronavirüs karantinasından çıkınca hastaneye götürüldü
KAYSERİ'de, koronavirüs şüphesiyle tedavi gördükten sonra evine gönderilen Hamza K., 14 günlük karantina süreci dolmadan mantar ilacı almak için dışarıya çıkınca sağlık ekipleri tarafından tekrar hastaneye götürüldü.
Hamza K., 21 Mart'ta yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvurduğu hastanede koronavirüs şüphesiyle tedaviye alındı. Kontrolleri yapılan Hamza K, koronavirüs testinin negatif çıkması üzerine 26 Mart'ta taburcu edilerek, 14 gün evinde karantinada kalması istendi. Hamza K., bugün karantinanın 12'nci gününde mantar ilacı yazdırmak için Kayseri Devlet Hastanesi Cildiye Bölümü'ne başvurdu. Kontrolü sırasında karantina süresinin dolmadığı anlaşılan Hamza K., durumun polise bildirilmesi üzerine kaçtı. Polis ekipleri, Hamza K.'nin Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde oturduğu evinin önünde önlem aldı. Hamza K., evine gelince polis ile birlikte bekleyen 112 Acil Servis ambulansına alınarak, kontrol için Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü. KAYSERİ İlaç almak için koronavirüs karantinasından çıkınca hastaneye götürüldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Kayseri, Polis, Güncel

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KAYSERİ İlaç almak için koronavirüs karantinasından çıkınca hastaneye götürüldü
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