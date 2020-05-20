KAYSERİ İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı

İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştıKAYSERİ'de, İranlı Mohammad Reza K.'nın (32), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda evinin balkonuna astığı İngiliz bayrağına benzeyen havlusu, mahallelinin tepkisine neden oldu.

20.05.2020 00:53 | Son Güncelleme: 20.05.2020 00:54
İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı
KAYSERİ'de, İranlı Mohammad Reza K.'nın (32), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda evinin balkonuna astığı İngiliz bayrağına benzeyen havlusu, mahallelinin tepkisine neden oldu. Polis, şikayet üzerine Reza K.'yı gözaltına alırken, Kayseri Valiliği de yaptığı açıklamada, Söz konusu havluyu kurutmak için balkonuna astığını iddia eden yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır dedi.
Kocasinan ilçesine bağlı Fuzuli Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın 5'inci katında akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir süredir Kayseri'de yaşayan İranlı Mohammad Reza K., üzerinde İngiliz bayrağının olduğu havluyu kurutmak için balkonuna astı. Bu sırada iftar için balkonda bekleyen vatandaşlar da Mohammad Reza K.'ya tepki göstererek, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, Mohammad Reza K.'yı gözaltına aldı. Söz konusu havluya ise el konuldu. İranlının polis otosuna bindirildiği sırada bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Mohammad Reza K., ifadesi alınmak üzere Argıncık Polis Merkezine götürüldü. İranlı şüphelinin polis merkezinde verdiği ifadede, Ben ıslak olan havlumu kurutmak için balkona astım. Benim herhangi bir provokatif eylemim kesinlikle olmadı dediği öğrenildi.
KAYSERİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Kayseri Valiliği de konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, Bazı basın yayın organlarında yabancı uyruklu bir şahsın İngiliz bayraklı havlusunu balkonuna astığı haberleri yer almıştır. Söz konusu havluyu kurutmak için balkonuna astığını iddia eden yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadelerine yer verdi.
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KAYSERİ İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Kayseri, Polis, Güncel, Haber

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