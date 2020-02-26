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Kayseri inşaatın temel kazısında bulunan herakles lahdi, müzede sergileniyor

İnşaatın temel kazısında bulunan Herakles lahdi, müzede sergileniyorKAYSERİ'de 1991 yılında inşaatın temel kazısında bulunan Roma dönemine ait Herakles lahdi, Kayseri Arkeoloji Müzesi'nde özenle korunarak sergileniyor.

26.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:51
İnşaatın temel kazısında bulunan Herakles lahdi, müzede sergileniyor
KAYSERİ'de 1991 yılında inşaatın temel kazısında bulunan dönemine ait Herakles lahdi, Müzesi'nde özenle korunarak sergileniyor.
Merkez Melikgazi ilçesi Seyitgazi Mahallesi yakınlarında, 1991 yılında yapılan inşaatın temel kazısında toprağın 3 metre altında tarihi eser bulundu. Topraktan özenle çıkartılan tarihi eserin yapılan incelemede, Roma dönemine ait Herakles lahdi olduğu belirlendi. Süslemeler ve işçilik bakımından Antoninler dönemi barok üslubun yer aldığı lahdin üzerine işlenen sahnelerde Herakles'in yerine getirdiği 12 görev sırayla anlatılıyor. Kayseri'de geçen yıl Ekim ayında açılan Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen Herakles lahdi, dijital verilerle ziyaretçilere yalın bir dil ile aktarılıyor. Arkeoloji dünyasına ışık tutan eser, müzede özenle korunuyor.
Kayseri inşaatın temel kazısında bulunan herakles lahdi, müzede sergileniyor

Arkeoloji, Kayseri, Roma, Güncel

Kaynak: DHA


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