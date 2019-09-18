Kayseri inşaatta intihara kalkışan kişiyi polis ikna etti

İnşaatta intihara kalkışan kişiyi polis ikna etti

KAYSERİ'de 14 katlı inşaatın üzerine çıkarak intihara kalkışan Cafer K. (28), polis tarafından ikna edildi.

2 yıl önce eşinden ayrılan Cafer K., saat 15.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Esenyurt Nurihas Mahallesi'nde inşaat halindeki 14 katlı binanın üzerine çıktı. Binanın kenarında Cafer K.'yı görenler, polis ve sağlık ekiplerine ihbar verdi. Gelen polisler, Cafer K.'yı ikna etmeye çalıştı. Cafer K.'nın atlama ihtimaline karşı polis ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma ile Cafer K. ikna edilerek, bulunduğu yerden indirildi. Cafer K., ambulansla Şehir Hastanesine götürüldü.

Kaynak: DHA