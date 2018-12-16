Kayseri-İntihar Etmek İsteyen Kadının İmdadına Yoldan Geçen Vatandaşlar Yetişti

Kayseri
'de iddiaya göre, işsiz ve maddi bunalım içinde olduğu iddia edilen Semiha A. (42), Mustafa Kemalpaşa
üzerinde bulunan üst geçide çıkarak intihar etmek istedi.
Olay öğle saatlerinde Kocasinan
İlçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre geçim sıkıntısı yaşayan ve işsiz olduğu öğrenilen 42 yaşındaki Semiha A., çevreyol üst geçit köprüsüne çıkarak intihar etmek istedi. Ayaklarını sarkıtan ve korkuluk demirlerinden tutunarak gözyaşı döken kadının imdadına yoldan geçen vatandaşlar yetişti. Bir süre kadını ikna etmeyen çalışan duyarlı vatandaşlar polisin gelmesiyle birlikte intihara kalkışan kadını sarktığı üst geçittin içeri çekti. Sinir krizi geçiren kadın olay yerine çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kemalpaşa,Kayseri
16 Aralık 2018 Pazar 14:38