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Kayseri intihara kalkışan kadını polis kurtardı

Kayseri'de inşaat halindeki binanın 3'üncü katında pencereye çıkarak, intihara kalkışan Arzu A. (49), polis tarafından yakalanarak kurtarıldı.

03.12.2019 22:07 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:08
'de inşaat halindeki binanın 3'üncü katında pencereye çıkarak, intihara kalkışan Arzu A. (49), polis tarafından yakalanarak kurtarıldı.
5 çocuk annesi Arzu A., kızının istemedikleri bir kişi ile kaçarak evlenmesi ardından bunalıma girmesi sonucu, Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Canıtez Sokak'ta bulunan 3 katlı binaya çıktı. Pencereye çıkarak intihara kalkışan kadını görenler polise verdi. Gelen polis ekipleri, Arzu A.'yı ikna etmeye çalıştı. Binaya çıkan polisler, yanına yaklaştıkları Arzu A.'yı dalgınlığından faydalanıp yakalayarak içeriye çekti. Sinir krizi geçiren Arzu A., sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesine götürüldü.
Kayseri intihara kalkışan kadını polis kurtardı

Kayseri, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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