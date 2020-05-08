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KAYSERİ İşçi servisi şarampole yuvarlandı 4 yaralı

İşçi servisi şarampole yuvarlandı 4 yaralıKAYSERİ-Sivas karayolunda lastiği patlayan işçi servisinin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

08.05.2020 13:42 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:52
İşçi servisi şarampole yuvarlandı 4 yaralı
KAYSERİ- Sivas karayolunda lastiği patlayan işçi servisinin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Kayseri-Sivas karayolunun 54'üncü kilometresinde meydana geldi. Kayseri'den Tokat'a işçi taşıyan Fatih Coşkun (36) yönetimindeki 38 ACD 677 plakalı minibüs, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Coşkun ile yolcular Hasan Bekgöz (45), Ali Gazel (25) ve Suriye uyruklu Muhammed El Celal (18) yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulansla Sarıoğlan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. KAYSERİ İşçi servisi şarampole yuvarlandı 4 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kayseri, Sivas, İşçi, Güncel, Haber

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