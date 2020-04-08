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KAYSERİ İŞKUR'da 4 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı

İŞKUR'da 4 personelin koronavirüs testi pozitif çıktıKAYSERİ Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdür Vekili Ayşe Ak, kurumlarında görev yapan bir servis şoförünün koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından serviste yolculuk yapan 20 personele test yaptırdıklarını belirterek, "Yapılan...

08.04.2020 21:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:41
İŞKUR'da 4 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
KAYSERİ Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdür Vekili Ayşe Ak, kurumlarında görev yapan bir servis şoförünün koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından serviste yolculuk yapan 20 personele test yaptırdıklarını belirterek, "Yapılan test sonucunda şoför olarak görev yapan 2 şirket personeli ve 2 kurum personelinde daha test sonucu pozitif çıkmıştır" dedi.
İŞKUR İl Müdür Vekili Ayşe Ak, sosyal medyada kurumlarıyla ilgili 40 personelin koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Kurumlarında koronavirüs testinin pozitif çıktığı personeller olduğunu belirten Ak, "İl Müdürlüğümüzde rutin iş ve işlemlerimiz yürütülmekte iken İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından İl Müdürlüğümüze ulaşılmış ve kurumumuz servis şoförlüğü yapmakta iken bir süredir raporlu olan ve çalışmayan şirket personelinin yapılan Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması neticesinde, bu kişinin kullandığı serviste yolculuk yapan 20 personelimizin de tedbir amaçlı testlerinin yapılması gerektiği bildirilmiştir. Bu durum üzerine hizmet binamıza gelinerek bu 20 personelimize test yapılmış, yapılan test sonucunda şoför olarak görev yapan 2 şirket personeli ve 2 kurum personelinde daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bununla birlikte test yapılan diğer kurum çalışanlarının sonuçları ise negatif çıkmıştır. Test sonucu pozitif çıkan 4 kişi yine İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince denetim ve kontrol altına alınarak gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs testi negatif çıkan personele eğitim verildiğini kaydeden Ak, "Kurumdaki diğer personeller için İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince hizmet binamızda gerekli açıklamalar yapılmış olup, çalışanların bireysel izolasyonlarını sağlaması, hijyen kurallarına dikkat etmesi, sosyal mesafelerini koruması gibi konularında bilgi verilmiştir. Bugün saat 18: 00 civarında çeşitli basın organlarında yapılan ve ' Kayseri İŞKUR binası 40 personel ile karantinaya alındı' başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli idari tedbirler alınmak suretiyle İl Müdürlüğümüzde çalışmalar devam etmekte olup, kurumumuzun tüm iş ve işlemleri www.iskur.gov.tr internet adresimiz, alo 170 çağrı merkezimiz ve e-devlet üzerinden yürütülebilmektedir. Vatandaşlarımızın hem kendi sağlıkları, hem de toplum sağlığını tehlikeye atmamaları açısından bu kanalları kullanmaları büyük önem taşımaktadır" dedi. KAYSERİ İŞKUR’da 4 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kayseri, İŞKUR, Güncel
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