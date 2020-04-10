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Kayseri JASAT 14 faili meçhul olayı aydınlattı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yapılan çalışmalarda faili meçhul 14 olay aydınlatılırken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

10.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:40
Kayseri JASAT 14 faili meçhul olayı aydınlattı
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yapılan çalışmalarda faili meçhul 14 olay aydınlatılırken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; JASAT tarafından yapılan çalışma ve operasyon neticesinde; Kayseri jandarma sorumluluk bölgesinde 8, emniyet müdürlüğü sorumluluk bölgesinde, Nevşehir'de 3 faili meçhul olmak üzere toplam 14 olay aydınlatıldı. Olaylarla ilgili olarak şüpheli Ş.Ş., tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa
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