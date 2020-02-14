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Kayseri kahramanmaraş yoluna çığ düştü - 3

Kahramanmaraş yolu Sarız ilçesi Bostanlı mevkiinde çığ düştü.

14.02.2020 01:13 | Son Güncelleme: 14.02.2020 01:17
yolu ilçesi Bostanlı mevkiinde çığ düştü. Kayseri-Kahramanmaraş karayolu çığ nedeniyle trafiğe kapanırken, şans eseri kar altında kalan olmadı.
Kayseri-Kahramanmaraş Karayolu Sarız ilçesinde akşam saat 20.00 sıralarında yola çığ düştü. Yola düşen çığ sonrası Kayseri-Kahramanmaraş karayolu trafiğe kapandı. Çığ altında kalanların olabileceği endişesiyle bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Sağlık ekipleri gönderildi. Yaklaşık 500 metrelik alana düşen çığ nedeniyle bölgeye sevk edilen ekipleri detektör cihazları ile inceleme yaptı. Çığ altında kalan kimsenin olmadığının belirlenmesi üzerine karayolları ekipleri kapanın yolun bir bölümü açarak çalışmalarını sürdürdü. Geçişlerine izin verilmeyen araçlar ise güvenli bölgelere yönlendirildi.
Bölgede yeni bir çığ tehlikesi nedeniyle çalışmalar sabah yapılmak üzere sonlandırıldı. Kayseri Karayolları 6. Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş yaptığı açıklamada Kayseri-Kahramanmaraş karayolunda 20.00 sularında yola çığ düştü. Çok şükür çığ altında kalanımız yok. Bölgede durum riskli olduğu için çalışmalar durduruldu. Yarın ses bombası ile patlatma yapılarak kapanan yol yeniden açılacak. dedi.
Kayseri kahramanmaraş yoluna çığ düştü - 3

Kahramanmaraş, Kayseri, Sarız, Güncel

Kaynak: DHA


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