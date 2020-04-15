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KAYSERİ 'Kanser hastaları evde izolasyonlarını yapmalı'

'Kanser hastaları evde izolasyonlarını yapmalı'ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

15.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:30
'Kanser hastaları evde izolasyonlarını yapmalı'
ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Özkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında kanser hastalarını uyararak, "Aktif tedavi alan kanser hastalarının ev içinde de izolasyonlarını yapmaları, hijyen kurallarına çok dikkat etmeleri önemlidir" dedi.
ERÜ Tıp Fakültesi Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Özkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında kanser hastalarının dikkat etmesi gereken konulara değindi. Prof. Dr. Metin Özkan, kanser hastalarının vücut dirençlerinin düşük olduğunu belirterek, "Bunun yanında aktif kanser tedavisi alan hastalarda vermiş olduğumuz özellikle kemoterapi ilaçları bunların bağışıklık sistemini zayıflatabiliyor, vücut direncini de düşürebiliyor. Bizim bazı önlemleri almamız gerekiyor. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'nin baştan beri olayı çok yakından takip etmesi ve bize sürekli öneriler geçmesi bu konuda bize çok yol gösterici oldu. Bizim de kendi bilim kurullarımız var. Bu kurullar sık sık toplanıyor. Belirli kararlar alınıyor. Bunların başında hastaların tedavi aldığı ünitelerin iyi bir şekilde izole edilmesi geliyor. Bu ünitelerin diğer ünitelerden ayrılması çok önemlidir. Ayakta tedavi ünitemiz ayrı. Buranın giriş ve çıkışlarını çok iyi kontrol altına aldık. Tek kapıdan giriş ve çıkış sağladık. Refakatçilerimizin de az bulunmasına dikkat ediyoruz" ifadelerini kullandı.
'EV HALKIYLA YAKIN TEMASAN KAÇINILMALI'
Koronavirüse karşı kanser hastalarından kendilerine sorular geldiğini kaydeden Prof. Dr. Özkan, "Biz yine normal vatandaşlarımıza uygulanan önlemlerinin hepsinin kanser hastaları için de bu süreçte geçerli olduğunu söylüyoruz. Aktif tedavi alan kanser hastalarının evde de izolasyonlarını yapmaları, hijyen kurallarına çok dikkat etmeleri önemlidir. Özellikle ev halkıyla da çok yakın temastan kaçınmaları onların ayrı bir odada yatıp kalkmaları ve beslenmeleri gibi önlemleri almalarını özellikle öneriyoruz. Bizim kanser hastalarımızda genel olarak aktif tedavi alan ve kemoterapi alan hastalara bu önlemlerle ilgili ciddi önerilerimiz vardı. Dışarıdan herhangi bir organizma almamaları için önerilerde bulunuyoruz. Biz onları eğitiyoruz. Aynı kurallar koronavirüs için de geçerlidir" diye konuştu.
'AŞIRIYA KAÇMADAN DENGELİ BESLENME'
Kanser hastalarının, her zaman olduğu gibi bu dönemde de C vitamini alımı ve dengeli beslenmeye dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Özkan, "Her dönem olduğu gibi bu dönemde de beslenme kanser hastaları için çok önemli. Dengeli beslenme ve C vitamini alımının yanı sıra kemik iliği aktivitesinin devamının sağlanması ve kemik iliğinin çabuk toparlanabilmesi için gerek baklagillerden gerekse et türü yiyeceklerden kaliteli protein alınmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Ancak bu noktada da hekim tavsiyesinin dışına çıkılmamalı ve aşırıya kaçılmamalı. Çünkü vitaminlerin bile fazla alınması vücuda zarar verebilir" ifadelerini kullandı. KAYSERİ ’Kanser hastaları evde izolasyonlarını yapmalı’

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
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