Kayseri kar yağışı ile beyaza büründü
KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü.
17.03.2020 09:51 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:51
KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağış ile birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kentin özellikle yüksek kesimlerindeki mahallelerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapanırken, şehirlerarası yollarda ulaşım aksadı. Belediye ekipleri şehir içinde, karayolları ekipleri ise şehirler arası yollarda kar temizleme çalışması yaptı.
Kaynak: DHA
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