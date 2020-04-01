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KAYSERİ Karantinadan kaçan hasta Sigara ve çay içemediğim için kaçtım

Karantinadan kaçan hasta: Sigara ve çay içemediğim için kaçtımKAYSERİ'de, koronavirüs şüphesiyle karantina altında tutulduğu hastaneden kaçan Aydın A. (44) saklandığı evinde polisin çalışması sonucu yakalandı.

01.04.2020 22:27 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:29

Karantinadan kaçan hasta: Sigara ve çay içemediğim için kaçtım

KAYSERİ'de, koronavirüs şüphesiyle karantina altında tutulduğu hastaneden kaçan Aydın A. (44) saklandığı evinde polisin çalışması sonucu yakalandı. Aydın A., kendisini tedavi olması konusunda ikna etmeye çalışan polise, "Ben sigara ve çay içemediğim için kaçtım" dedi.

Olay saat 17.00 sıralarında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşandı. Koronavirüs şüphesiyle karantina altında tutulan Aydın A., hastaneden kaçtı. Hastane yetkililerin ihbarı üzerine polis, Aydın A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler Aydın A.'nın yaşadığı Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Menekşeli Sokak Menekşe Apartmanı önünde güvenlik önlemi aldı. Aydın A., evinde yapılan arama sonucu yakalandı.

EPİLEPSİ HASTASIYIM, YİNE KAÇARIM

Polislerin geldiğini gören Aydın A., binanın önüne çıkarak karantinaya alınmak istemediğini söyledi. Polislerin tedavi olması konusunda ikna etmeye çalıştığı Aydın A., hastanede kaldığı odanın yüksek katta olduğunu belirterek, "Ben o 3'üncü, 5'inci kata çıkarsam yine kaçarım. Ben epilepsi hastasıyım. Ben sigara ve çay içemediğim için kaçtım" dedi.

Polisin görüşmüler sonucunda ikna ettiği Aydın A., olay yerine gelen özel kostümlü sağlık ekipleri tarafından, ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

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KAYSERİ Karantinadan kaçan hasta Sigara ve çay içemediğim için kaçtım

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Karantina, Aydın, Güncel

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KAYSERİ Karantinadan kaçan hasta Sigara ve çay içemediğim için kaçtım
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