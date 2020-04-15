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KAYSERİ Karantiya alınan bina önünde moral etkinliği

Karantiya alınan bina önünde moral etkinliğiKAYSERİ Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. sporcuları tarafından, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 gün önce karantinaya alınan Talas ilçesindeki 14 katlı apartman önünde dans gösterisi yapıldı.

15.04.2020 17:13 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:19
Karantiya alınan bina önünde moral etkinliği
KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. sporcuları tarafından, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 gün önce karantinaya alınan Talas ilçesindeki 14 katlı apartman önünde dans gösterisi yapıldı.
Yenidoğan Mahallesi Ertuğrul Caddesi'ndeki 14 katlı Nakış Apartmanı'nda çalışan ve ismi öğrenilemeyen bina görevlisi, eşi ve kızı ile birlikte yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayser Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada tedaviye alınan ailenin yapılan 'Covid-19' testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine Nakış Apartmanı, 2 gün önce akşam saatlerinde karantinaya alındı. 14 katlı apartmanın giriş kapısı, polis ekipleri tarafından şerit çekilerek, kapatıldı. 56 ailenin yaşadığı binaya giriş ve çıkışlar durduruldu. Ekipler, bina çevresinde de güvenlik önlemi aldı. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. bu süreçte binada yaşayan ve dışarıya çıkamayan vatandaşlar için moral etkinliği düzenledi. Apartman önünde yapılan etkinliğe Nakış apartmanı başta olmak üzere çevre apartmanlardaki sakinler balkonlarından katıldı. Müzik eşliğinde spor ve dans gösterisine evlerinin balkonlarından katılanlar, mehter marşlarına da Türk Bayraklarını sallayarak eşlik ettiler. Spor A.Ş. ekipleri aparman sakinlerinden bu süreçte büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanları ve polisler için de alkış istedi. Nakış apartmanı başta olmak üzere evlerinde kalmak zorunda kalan 60 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara moral veren Spor A.Ş. ekipleri, gece sonunda vatandaşların alkışlarıyla uğurlandı. KAYSERİ Karantiya alınan bina önünde moral etkinliği

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Talas, Güncel
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