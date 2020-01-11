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Kayseri, Kastamonu pastırma yarışına Kırşehir'de ortak oldu

KIRŞEHİR (İHA) – Son günlerde yaşanan 'Pastırmada Kayseri mi, Kastamonu mu?' yarışına Kırşehir'li üretici de yerli sermaye ile yaptığı üretimle katıldı.

11.01.2020 14:25 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:30Kayseri, Kastamonu pastırma yarışına Kırşehir'de ortak oldu
KIRŞEHİR (İHA) – Son günlerde yaşanan 'Pastırmada mi, mu?' yarışına 'li üretici de yerli sermaye ile yaptığı üretimle katıldı.

Kırşehir'de yöre markasıyla üretilen sucuk ve pastırmalar halkın da ilgisini görmeye başladı. Sucuk ve pastırma üreticisi Hasan Ünlü, kendi mandırasında dana etinden elde ettiği karışımı kullanarak üretim yapıyor.

Sucuk ve Pastırma yarışına Kırşehir'de katıldı

Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine ikram edilen Kastamonu pastırmasını tattıktan sonra 'Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu' demesi üzerine kamuoyunda pastırma Kayseri'nin mi? Kastamonu'nun mu? tartışması başlamıştı. Tartışmalara katılan Kırşehirli üretici Ünlü, "Tartışmalara, Kırşehirli olarak iddialı şekilde girmek istiyoruz. Ekonomik olarak da Kırşehir'de ürettiğimiz ve katkı maddesi kullanmadan yaptığımız üretimle iddialıyız. Şehrimize Cumhurbaşkanımız geldiğinde de pastırma ve sucuklarımızdan tattırmak ve Kayseri, Kastamonu tartışmasına nokta koymak istiyoruz. Ekonomik manada da şehre can suyu olmak için her şeyi ile yerli ve milli üretim yapıyoruz" dedi.

Ünlü, üretimini yaptığı pastırma ve sucukların yanı sıra et, kavurma ve gurme çeşitleri ile Kırşehir'de beğeni topluyor. - KIRŞEHİR

Cumhurbaşkanı, Kastamonu, Kırşehir, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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