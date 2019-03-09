09 Mart 2019, 16:47
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Kayseri Kayalıklarda İntihara Kalkışan Kadın, 2 Saatte İkna Edildi

Kayalıklarda intihara kalkışan kadın, 2 saatte ikna edildiKAYSERİ'de, evinin yakınındaki kayalıklara çıkarak intihara kalkışan H.K. (28), polisin yaklaşık 2 saat süren çabasıyla ikna edildi.

Kayalıklarda intihara kalkışan kadın, 2 saatte ikna edildi

KAYSERİ'de, evinin yakınındaki kayalıklara çıkarak intihara kalkışan H.K. (28), polisin yaklaşık 2 saat süren çabasıyla ikna edildi.

Merkez Melikgazi ilçesi Danışment Gazi Mahallesi Yaver Sokak'ta oturan ve psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen H.K. adlı kadın, evinin yakınındaki kayalıklara çıkarak intihar etmek istedi. Kadını gören yakınları polise haber verdi. Gelen polis ve sağlık ekipleri, kadını ikna etmek için çalışma başlattı. Başarılı olamayınca psikolog çağrıldı. Yaklaşık 2 saat süren çabayla ikna edilen kadın, kayalıklardan indirilerek Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastansi'ne kaldırıldı. Güncel
Kaynak: DHA