Kayseri Kayalıklarda İntihara Kalkışan Kadın, 2 Saatte İkna Edildi

Kayalıklarda intihara kalkışan kadın, 2 saatte ikna edildi
KAYSERİ'de, evinin yakınındaki kayalıklara çıkarak intihara kalkışan H.K. (28), polisin yaklaşık 2 saat süren çabasıyla ikna edildi. Merkez Melikgazi
ilçesi Danışment Gazi Mahallesi Yaver Sokak'ta oturan ve psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen H.K. adlı kadın, evinin yakınındaki kayalıklara çıkarak intihar etmek istedi. Kadını gören yakınları polise haber verdi. Gelen polis ve sağlık ekipleri, kadını ikna etmek için çalışma başlattı. Başarılı olamayınca psikolog çağrıldı. Yaklaşık 2 saat süren çabayla ikna edilen kadın, kayalıklardan indirilerek Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastansi'ne kaldırıldı.
Güncel
Kaynak: DHA