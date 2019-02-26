Kayseri Kayseri'de 27 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi 3 Gözaltı

Kaynak: DHA

Kayseri'de, polisin 2 iş yerine yaptığı baskında gümrük kaçağı 27 akıllı cep telefonu ele geçirilirken, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine, Melikgazi ilçesi Küçükmustafa Mahallesinde faaliyet gösteren bakkal ve cep telefonu bayisine baskın düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramada 'zula' olarak tabir edilen yerlere gizlenmiş gümrük kaçağı 27 akıllı cep telefonu ile kayıt dışı telefonlara İMEİ kopyalanmasında kullanılan laptop ele geçirildi. Operasyonda Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.