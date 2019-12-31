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Kayseri-kayseri'de fabrikada çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kayseri'de fabrikada çıkan yangını itfaiye söndürdüKAYSERİ'de pencere ve kapı üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

31.12.2019 17:53 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:56
'de fabrikada çıkan yangını itfaiye söndürdü
KAYSERİ'de pencere ve kapı üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Süksün Mahallesi mevkiindeki pencere ve kapı üretimi yapılan fabrikada çıktı. Fabrikanın üretim alanında, iddiaya göre oksijen kaynağıyla işlem yapıldığı sırada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İşçilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangında ölen ve yaralanan olmazken, hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
Muhammed KISIRKAYSERİ, (DHA)
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Kayseri-kayseri'de fabrikada çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kayseri, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


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