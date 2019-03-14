Kayseri Kayseri'de Market Hırsızları Güvenlik Kamerasında

Kayseri
'de market hırsızları güvenlik kamerasında
Kayseri'de, 3 markete girerek, televizyon ve peynir çalan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı iş yeri kamerasına yansıdı.
Kayseri polisi, dün Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda bulunan 3 marketten 2 televizyon ve kaşar peynir çalınması üzerine çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri izleyerek şüphelilerin İbrahim G. ve Mithat A. olduğunu belirledi. Hunat Mahallesinde gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim G. ve Mithat A'nın 3 marketten yaptığı hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Polis, Kayseri, Güncel
Kaynak: DHA