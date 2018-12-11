Kayseri Kazandı, Fenerbahçe Geriledi!

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa
evinde Kasyerispor'a 3-0 mağlup oldu.
Ligin 17. sırasında bulunan Kayserispor
, Hikmet Karaman
ile çıktığı ilk maçtan 3 puanla dönme sevinci yaşıyor. Haftalar sonra galibiyetle tanışan Kayserispor, puanını 15'e yükseltti ve üstünde bulunan Fenerbahçe
'yi geçerek 15. sıraya yükseldi. Gösterdiği performansla taraftarlarının eleştiri oklarını üzerine çeken Fenerbahçe, 15. haftayı 14 puanla 17. sırada tamamladı. Erzurumspor
BB ise 14 puanla averajla 16. sırada bulunuyor.
Kasımpaşa,Kayserispor,Fenerbahçe
11 Aralık 2018 Salı 00:58