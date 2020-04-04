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Kayseri, Kırıkkale ve Niğde'de pazar ve marketlere vatandaşlar maskeyle geldi

Kayseri, Kırıkkale ve Niğde'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar pazar yeri ve marketlere maske takarak giriyor.

04.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:12
Kayseri, Kırıkkale ve Niğde'de pazar ve marketlere vatandaşlar maskeyle geldi
Kayseri , Kırıkkale ve Niğde 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar pazar yeri ve marketlere maske takarak giriyor.
Koronavirüsle mücadelede alınan yeni tedbirler, Kayseri'deki pazar yerleri ve marketlerde uygulanmaya başlandı.
Vatandaşlara maske ve el dezenfektanı dağıtılan semt pazarlarında "seçmece" alışverişe izin verilmiyor. Maske takmadan pazara gelen vatandaşlar ise görevliler tarafından uyarılıyor.
Pazarda ayrıca sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik denetim de gerçekleştirildi.
Marketlerde de görevliler maskesiz alışveriş yapılmasına müsaade etmiyor.
Tramvay duraklarında maskesiz bekleyen bazı kişiler de uyarılarak maske almaları sağlandı.
Kentte toplu taşıma, market ve pazar yerlerinde maske takma zorunluluğuna büyük oranda uyulduğu görüldü.
Öte yandan bugüne kadar duraklarda 30 bin maske dağıtan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bundan sonra her gün 7 bin maske dağıtımı gerçekleştirecek.
Kırıkkale
Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumartesi Kapalı Pazar Yeri'ne maske takmadan gelen vatandaşlara pazar girişinde maske dağıttı. Vatandaşlar, maskeyi taktıktan sonra alışverişlerini yaptı.
Pazarda esnafı sık sık maske ve eldiven takmaları, tezgahlar arasındaki mesafenin korunması konusunda uyaran ekipler, pazar içerisinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerle ilgili de denetimlerde bulunuyor.
Ayrıca pazar girişine yerleştirilen el dezenfekte ünitesi ile vatandaşlar pazara giriş ve çıkışlarda ellerini dezenfekte edebiliyor.
Niğde
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağazalar ve marketleri denetleyerek maskesiz alışverişe izin vermedi.
Toplu taşıma araçlarına maskesiz binenleri de uyaran ekipler, sosyal mesafenin önemine dikkati çekti.
Ekipler, marketlerde, toplu taşıma araçlarında, duraklarda ve umuma açık yerlerde, 20 yaş altı ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyardı.
Öte yandan, Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de kentte kurulan pazar yerlerinde tek yerden giriş ve çıkış uygulaması başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri, Niğde, Güncel
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