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Kayseri Kitap Fuarı yoğun ilgi görüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen Kayseri 3. Kitap Fuarı, yoğun ilgi görüyor.

17.10.2019 14:14Kayseri Kitap Fuarı yoğun ilgi görüyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen Kayseri 3. Kitap Fuarı, yoğun ilgi görüyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, fuarı 6 günde 469 bin kişi ziyaret etti.
Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde açılan fuar, her gün birbirinden ünlü yazarları okuyucularla buluşturuyor.
Fuar, 18, 19 ve 20 Ekim tarihlerinde de Hayati İnanç, Şermin Yaşar, Canan Karatay, Canan Tan, Sevil Atasoy, Sinan Yağmur ve Ahmet Şimşirgil'in de aralarında bulunduğu önemli yazarları okuyucularla buluşturacak.

Dünya Ticaret Merkezi, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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