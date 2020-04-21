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KAYSERİ Koronavirüs nedeniyle zemzem satışları durdu

Koronavirüs nedeniyle zemzem satışları durduKORONAVİRÜS salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan gelen zemzem sularında satışlar durdu.

21.04.2020 15:23 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:27
Koronavirüs nedeniyle zemzem satışları durdu
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan gelen zemzem sularında satışlar durdu. Hac ve umre malzemesi satan Ahmet Diyarbekirli, "Zemzem sularımız yurtdışından geldiği için vatandaşlarımızda bir tedirginlik var. Satışlarımız yüzde 80 oranında azaldı" dedi.
Koronavirüs salgını, Ramazan ayına günler kala zemzem satışı yapan esnafın işlerini olumsuz yönde etkiledi. Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesinde 10 yıldır hac ve umre malzemeleri satışı yapan Ahmet Diyarbekirli, koronavirüs salgını nedeniyle zor bir dönemden geçtiklerini ifade etti. Vatandaşların zemzem sularını almada bir tedirginlik yaşadığını vurgulayan Diyarbekirli, "Koronavirüs salgını bütün sektörleri olduğu gibi bizim sektörümüzü de olumsuz etkiledi. 11 ayın sultanı Ramazanın gelmesiyle geçen seneye oranla satışlarımız yüzde 80 düştü. Normalde bu zamanlar 20-30 koli zemzem satarken şimdi 1 koliyi anca satabiliyoruz. Salgından dolayı birçok dükkan kapalı. Biz müşterilerimize hizmet vermek amacıyla dükkanlarımızı açıyoruz. Zemzemlerimiz 2 TL'den başlayarak 20 TL'ye kadar var. Zemzem sularımız yurtdışından geldiği için vatandaşlarımızda bir tedirginlik söz konusu" şeklinde konuştu. KAYSERİ Koronavirüs nedeniyle zemzem satışları durdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Koronavirüs, Hac, Güncel
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