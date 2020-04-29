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KAYSERİ Koronavirüs, Ramazan davulcularını etkiledi

Koronavirüs, Ramazan davulcularını etkilediKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ramazan ayında tek tek bahşiş toplamaları yasaklanan ramazan davulcuları, Kayseri'de davul çalmayı bıraktı.

29.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:08
Koronavirüs, Ramazan davulcularını etkiledi
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ramazan ayında tek tek bahşiş toplamaları yasaklanan ramazan davulcuları, Kayseri'de davul çalmayı bıraktı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda ramazan davulcularının tek tek haneleri dolaşarak bahşiş toplamasını yasakladı. Kararda, "Ramazan davulcularının bahşiş almak adına evleri ziyaret, kapı zili çalmak gibi bulaş riski oluşturabilecek davranışlarını önleyebilmek için vatandaşlarımızın gönüllü olarak verecekleri bahşişlerin tek tek vatandaşlar, haneler yerine toplu olarak yerel imkanlarla sağlanmasına, belirtilen şart yerine getirilmediği müddetçe ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan, hanelerden bahşiş toplayarak faaliyet yürütmelerine izin verilmemesine karar verilmiştir" denildi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı bu karar sonrası davulcular bahşiş alamama endişesiyle davul çalmayı bıraktı. Davulcular ellerinde bulunan davulları iş yerlerine astı. 38 yıldır Ramazan aylarında davul çalan ve satışını yapan Naki Özkan, "Ramazan ayında davul kiralama ve davul tamiri yaparak para kazanırdık. Şimdi koronavirüs nedeniyle ramazan davulu çalmak da yasaklandı. Her türlü olanaklarımız da kısıtlandı. Ne düğüne gidebiliyoruz ne ramazan davulu çalabiliyoruz. Biz geçimlerimizi bunlarla sağlıyoruz. Bahşiş sorununda bir şey yok. Biz maskemizi takıp, hijyenimizi sağlayarak gece saat 02.00'de ramazan davulunu çalarız. En azından vatandaşımıza da bir moral olur. Biz de paramızı kazanırız. Arkadaşlar, vereceği parayı bir poşete sarıp bizlere verebilir" dedi.
Koronavirüs salgının kendilerini etkilediğini ifade eden davulcu Ercan Çorakçı ise, "Ben 35 yıldır bu işi yapıyorum. Talepler çok düşük. Bu yıla kadar böyle bir şey görmedim. Her yıl 30 veya 50 davul yapıp satardık. Şu ana kadar ramazan girmeden 5 tane verdik. İşlerimiz sıfır. Düğünlerin de olmayacağını düşünürsek bizim senemiz kayıptır. Koronavirüs salgını bizi çok etkiledi. Biz yaz ayında yaptıklarımızla kış mevsiminde geçiniriz. Şu an davul almak için kimse gelip gitmiyor" dedi. KAYSERİ Koronavirüs, Ramazan davulcularını etkiledi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kayseri, Güncel, Haber

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