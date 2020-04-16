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'Kayseri koronavirüste Türkiye ortalamasının altında'

'Kayseri koronavirüste Türkiye ortalamasının altında'KAYSERİ Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, koronavirüs salgınıyla ilgili, Yoğun bakımda yatan hasta sayımıza ve entübe olan hastalara baktığımızda Kayseri'nin Türkiye ortalamasının altında olduğunu görüyoruz dedi.

16.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:19
'Kayseri koronavirüste Türkiye ortalamasının altında'
' Kayseri koronavirüste Türkiye ortalamasının altında'
KAYSERİ Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, koronavirüs salgınıyla ilgili, Yoğun bakımda yatan hasta sayımıza ve entübe olan hastalara baktığımızda Kayseri'nin Türkiye ortalamasının altında olduğunu görüyoruz dedi.
Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs haritasıyla ilgili açıklama yaptı. Kayseri'deki durumun Türkiye'deki diğer illere göre daha iyi olduğunu belirten Per, Hastanelerde yatan hastalarımız var. Hatta yoğun bakımda yatan hasta sayımıza ve entübe olan hastalara baktığımızda Kayseri'nin Türkiye ortalamasının altında olduğunu görüyoruz. Bu hastalığı herkes geçirecek. Amaç herkesin aynı anda geçirmesini engellemektir. Bu da sağlık sisteminin çökmesini engellemektir. Şu an Türkiye diğer ülkelerden daha iyi bir durumdadır. Ölüm oranlarına baktığınız zaman da Türkiye diğer ülkelerden daha iyi dedi.
Koronavirüsle mücadele konusunda görev alan doktorların bu konuda dikkatli olması gerektiğini ifade eden Per, Yine insanlarımızın içinde 'Bana birşey olmaz' mantığı ile dolaşanlar var. Kendisine bir şey olmuyor ama bulaştırdıkları insanların hayatlarına mal oluyor. Onun için 'evde kal' ve 'sosyal izolasyon' diyoruz. Bunun içinde insanlarımızın elinden geleni yapması gerektiğini düşünüyoruz diye konuştu.
Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi yoğun bakımlarındaki doluluk oranına değinen Prof. Dr. Hüseyin Per, Yoğun bakım konusunda Kayseri'de yüzde 50 civarında doluluk var. Henüz bir sıkışmışlık yok. Pandemi henüz pik yapmadı. Kayseri'de böyle bir sıkıntı yok. Olacak olsa dahi alternatifleri var. Kayseri olarak bir sıkıntımız yok. Ancak vatandaşlar sokağa çıkmasınlar. Söylenen hijyen kurallarına da uysunlar dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Kayseri, Güncel
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