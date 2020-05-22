KAYSERİ Koronavirüsü öldüren kumaş

Koronavirüsü öldüren kumaşKAYSERİ'de Erciyes Anadolu Holding bünyesinde tekstil alanında faaliyet gösteren Boyteks Fabrikası, 3 aylık AR-GE çalışması sonucu dünyada ilk kez insanı virüsten koruyan antiviral kumaş üretti.

22.05.2020 12:27 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:34
Koronavirüsü öldüren kumaş
KAYSERİ'de Erciyes Anadolu Holding bünyesinde tekstil alanında faaliyet gösteren Boyteks Fabrikası, 3 aylık AR-GE çalışması sonucu dünyada ilk kez insanı virüsten koruyan antiviral kumaş üretti. Maske, koruyucu giysi, önlük, eldiven, ev tekstili ve yatak gibi ürünlerde kullanılabilecek kumaşa, özellikle pandeminin yoğun olduğu ülkelerden yoğun talep geldi.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Erciyes Anadolu Holding bünyesinde faaliyet gösteren tekstil firması Boyteks A.Ş. tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecine katkı sağlamak amacıyla 3 aylık süren AR-GE çalışması sonrasında antiviral kumaş üretti. Almanya'da testleri olumlu sonuç veren kumaşın üretimi Boyteks'in Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasında başladı. İtalya ve İspanya'dan çok miktarda sipariş alınan polimer teknolojisi ile üretilen antiviral kumaş, virüsü etkisiz hale getiriyor.
'PANDEMİNİN YAYGIN OLDUĞU ÜLKELERDEN YOĞUN TALEP GELİYOR'
Boyteks Pazarlama Müdürü Mahmut Halit Kılıç, Boyteks olarak bugüne kadar 100'den fazla yenilikçi çözümler gerçekleştirdik. Bu geliştirdiğimiz çözümlerden en fazla talep gören hijyenik ürün gruplarımız oldu. Ürünlerimize antiviral özellikli kumaşı eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. İtalya ve İspanya başta olmak üzere pandeminin çok yaygın olarak görüldüğü ülkelerden özellikle ciddi talepler geliyor. Bu gelen talepleri hızlı bir şekilde karşılayabilmek adına ülkemiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Brezilya, Makedonya, Paraguay ve diğer Güney Amerika ülkelerinden de çok ciddi talepler alıyoruz ve tüm gayretimizle bu taleplere yüksek kapasiteli imkanımızla cevap vereceğiz. Sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek yaklaşık bin kişiyle çalışıyoruz. Böyle bir ürüne imza attığımız için ülke olarak gurur duyuyoruz. Boyteks olarak geliştirdiğimiz antiviral özellikli kumaşlar, maske, koruyucu giysi, önlük, eldiven, ev tekstili ve yatak gibi ürünlerde kullanılabilecek ifadelerini kullandı.
'BU PROJEYİ MİLLİ BİR GÖREV OLARAK GÖRDÜK'
Boyteks AR-GE Müdürü Özkan Yıldızhan ise Virüsler yapısı gereği protein ve yağ tabakalarından oluşur. Virüsler bizim ürünümüze yani kumaşa temas ettiğinde bu yağ ve protein tabakası bozuluyor. Bu sayede kumaşımız üzerindeki virüs etkisiz hale geliyor. Tabii bu sürecin en önemli aşamalarından biri de test aşaması. Bu kumaşın testlerini Almanya'da yaptırdık. Uluslararası akredite laboratuvarlarda test edilmesi gerekiyor. Bu testler dünya genelinde bilinen bir standart olan ISO 18184 kumaşların antiviral etkinliklerinin belirlenmesi testleri yapıldı. Ürünümüz başarılı şekilde raporlandı. Aynı zamanda Erciyes Üniversitesi tarafından test metotları ve test sonuçlarının standartlara uygun olarak yapıldığı raporlandı. Geliştirdiğimiz bu ürünü 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlamamızın nedeni, projeyi sosyal sorumluluk ve milli bir görev olarak görmemizden kaynaklıdır. Yönetimimizin desteği ve proje ekibimizin üstün gayreti ile bu kumaşı üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz şeklinde konuştu.
'ZİKA VİRÜSÜ İÇİNDE KUMAŞ GELİŞTİRMİŞTİK'
Virüsler konusunda 2014 yılından bu yana çalışma yaptıklarını ve 2017'de Güney Amerika'da ortaya çıkan Zika virüsü konusunda kumaş geliştirdiklerini söyleyen Yıldızhan, Biz Boyteks olarak yıllardan beri yüzü aşkın inovatif ürünü sektöre kazandırdık. Özellikle hijyen tekstili alanında birçok ürünümüz var ve şu an müşterilerimizin kullanımına sunmaktayız. Virüsler konusunda da 2014 yılından beri çalışmalar yapmaktayız. En son 2017 yılında Güney Amerika'da ortaya çıkan Zika virüsü konusunda bir kumaş geliştirdik diye konuştu. KAYSERİ Koronavirüsü öldüren kumaş

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Erciyes, Boyteks, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu ’Allah’tan korkun’ diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı Haber
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Haber
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum Haber
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
Cami hoparlörlerinden ’Yuh Yuh’ şarkısı çalınan Selda Bağcan’dan ilk açıklama Haber
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Cemal Kaşıkçı’nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu Haber
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Kahramanmaraş’ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor Haber
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında Haber
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Haberler››Güncel››KAYSERİ Koronavirüsü öldüren kumaş - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:31: Battalgazi'de yaşanabilir bilir kent çalışmaları - Haber 12:31: Bursa ve çevre illerde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor - Haber 12:31: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Haber 12:31: TARNET, çeltik ekim alanlarını zirai insansız hava aracı ile ilaçlayacak - Haber 12:31: Motosikletli hırsız yakalandı - Haber 11:26: Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti - Haberler 11:17: Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler - Ekonomi 10:21: Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı - Haber 10:13: Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor - Ekonomi 03:26: 65 yaş üzeri vatandaşlar, gece vakti memleketlerine doğru yola çıktı - Haber