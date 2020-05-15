KAYSERİ Koronavirüsü yenen çift, 12 gün arayla taburcu edildi

Koronavirüsü yenen çift, 12 gün arayla taburcu edildiKAYSERİ'de, koronavirüse yakalanan Şerife (63) Mehmet Özkara (64) çifti, tedavilerinin ardından hastalığı yenip 12 gün arayla taburcu oldu.

15.05.2020 10:01 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:04
Koronavirüsü yenen çift, 12 gün arayla taburcu edildi
KAYSERİ'de, koronavirüse yakalanan Şerife (63) Mehmet Özkara (64) çifti, tedavilerinin ardından hastalığı yenip 12 gün arayla taburcu oldu. İmmün plazma tedavisi ile sağlığına kavuşan ve alkışlarla hastaneden çıkan Mehmet Özkara, "İnşallah bir sakıncası yoksa plazma bağışında bulunacağım" dedi.
Kayseri'nin Develi ilçesinde oturan 3 çocuk annesi Şerife Özkara, geçen 24 Nisan'da yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkik sonucu Özkara, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada Özkara'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Şerife Özkara, hastanede tedavi altına alınırken, yapılan filyasyon araştırmasında çiftçi eşi Mehmet Özkara'nın da koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Mehmet Özkara da eşinden 2 gün sonra aynı hastanede tedaviye alındı. Şerife Özkara, tedavisinin ardından hastalığı yenerek 2 Mayıs'ta taburcu edildi. Koronik hastalığı bulunan, bağışıklığı nedeniyle ilaç kullanan Mehmet Özkara da uygulanan plazma tedavisiyle hastalığı yendi. Mehmet Özkara, doktor ve sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu oldu.
'HER ŞEY HALSİZLİKLE BAŞLADI'
Mehmet Özkara, hastalık başlangıcının aşırı derecede halsizlik olduğunu söyleyerek, "Sonra iştahsızlık ve ateş hat safhadaydı. Tedavi sonucu çok şükür hastalığı yendim. Bir sefer doktorlar plazma verdi. Eşim Şerife çabuk atlattı. Bir haftadan daha az sürede taburcu oldu. İnşallah bir sakıncası yoksa plazma bağışında bulunacağım. Nihayetinde bir can kurtarıyorsun" dedi.
'PLAZMA TEDAVİSİYLE YAŞAMA TUTUNDU'
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuri Tutar, Mehmet Özkara'yı klinik durumunun kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakım ünitesine aldıklarını belirterek, "Burada takiplere başladık ve bu esnada hastaya immün plazma tedavisini uygun gördük. Daha önce hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş bir hastanın bağışıyla hastamıza plazma tedavisini uyguladık. İmmün plazma tedavisinden sonra hastanın kliniğinde düzelme gerçekleşti. Koronavirüs temasla bulaşıyor. Bir kişide çıktıktan sonra eşinde veya çocuğunda yakın temaslarında taramak lazım" dedi. KAYSERİ Koronavirüsü yenen çift, 12 gün arayla taburcu edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Erciyes Üniversitesi, Koronavirüs, Kayseri, Güncel, Haber

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