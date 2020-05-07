Haber, Son Dakika, Haberler

KAYSERİ Koronavirüsü yenen doktor, şimdi hastalarının umudu oldu

Koronavirüsü yenen doktor, şimdi hastalarının umudu olduKAYSERİ Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde görev yaparken koronavirüse yakalanan asistan doktor Alihan Eryılmaz (28) hastalığı yenerek 23 gün sonra aynı bölümde iş başı yaptı ve immün plazma bağışçısı olarak,...

07.05.2020 10:00 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:06
Koronavirüsü yenen doktor, şimdi hastalarının umudu oldu
KAYSERİ Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde görev yaparken koronavirüse yakalanan asistan doktor Alihan Eryılmaz (28) hastalığı yenerek 23 gün sonra aynı bölümde iş başı yaptı ve immün plazma bağışçısı olarak, hastalarına umut verdi.
Asistan doktor Alihan Eryılmaz, 29 Mart'ta görev yaptığı hastanede koronavirüse karşı mücadele verirken, hastalığa yakalandı. Çalıştığı hastanede tedavi altına asistan doktor, bir haftalık tedavi sürecinin ardından hastalığı yenerek taburcu oldu. 14 gün evinde kendini izole doktor Eryılmaz, sağlığına kavuştuktan sonra 19 Nisan'da yeniden aynı bölümde görevine başladı. Yeniden koronavirüs hastalarının tedavileriyle ilgilenen doktor Eryılmaz, hastaları içinde immün plazma bağışında bulunmaya karar verdi. Aynı hastanenin hematoloji bölümüne başvuran Eryılmaz, kendisine verilen randevu gününü bekliyor.
'TECRÜBE KAZANDIK'
Doktor Eryılmaz, 29 Mart'ta halsizlik ve ateş sonrası tetkik yaptırdığını söyleyerek, "Ortaya çıkan semptomlar nedeniyle 1 hafta hastaneye yatırıldım. Semptomlar gerileyince 1 hafta sonra taburcu edildim ve 14 gün kendimi izole ettim. Görevimizin başındayız. Kendimde bu hastalığı yaşadığım için gelen hastaların semptomlarını anlamak benim için daha kolay oluyor. Bu görevi yapmak zorundayız. Tecrübe kazandık. Takiplerimiz çok daha iyi oldu. Ben plazma bağışı konusunda hastanemizin hematoloji bölümüne başvuru yaptım. İnşallah plazma bağışı yaparak diğer hastaların iyileşmesi için çalışacağım" dedi.
'KURALLARA UYALIM, YOKSA SÜREÇ UZAR'
Hastalığı yenerek virüs tedavisi gören hastaların sağlığına kavuşması için mücadele eden Eryılmaz, vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu. Doktor Eryılmaz, "Hastalığın sona ermesinde vatandaşlara büyük görev düşüyor. Kimse, 15 günde sona erecek bir hastalığın 3-4 ay daha sürmesini istemez. Vatandaşlarımızın hijyen ve bakanlığın açıkladığı kurallara uymaları gerekir. Bu kurallara uymazsak bu hastalığı çok çekeriz. Sosyal mesafe çok önemli" diye konuştu. KAYSERİ Koronavirüsü yenen doktor, şimdi hastalarının umudu oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere hükümeti, Türkiye’den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti Haberler
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı Haberler
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Haberler
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haberler
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan’a Sercan’ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü Haberler
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs’ta yapılacak Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı Haberler
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Haberler››Güncel››KAYSERİ Koronavirüsü yenen doktor, şimdi hastalarının umudu oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:39: Artvin'de karantina süreçleri tamamlanan 270 Türk vatandaşı mehteran eşliğinde memleketlerine... - Haber 12:38: Bu mahallede yüzyıldan fazladır Ramazan'da davul çalınmıyor - Haber 12:38: Bingöl'de gıda denetimleri sürüyor - Haber 12:38: HAKKARİ Yüksekovalı Ataş ailesinin yılanlarla başı dertte - Haber 12:38: Tokat'ta karantina önlemleri sürüyor - Haber 12:05: 500 bin lira ödülle aranan Mahsum kod adlı terörist öldürüldü - Haber 12:01: Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı - Haber 11:58: Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak - Ekonomi 08:35: İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor - Haberler