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Koronavirüsü yenen profesör, immün plazma bağışçısı oldu

Kayseri'de koronavirüs tedavisinin ardından taburcu olan Prof. Dr. İsmail Kayar, immün plazma bağışçısı oldu. Kayar, "İyileşip şifa bulan tüm hastalarımızı sağlıklarına kavuştuktan sonra kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

16.04.2020 10:57 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:06

İstanbul Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. İsmail Kayar, bir süre önce rahatsızlanınca, daha önce görev yaptığı Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'ne başvurdu. Burada yapılan kontrolde Kayar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan Kayar, 15 gün önce sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Kayar daha sonra, aynı hastalığa yakalanan hastalara şifa olmak amacıyla plazma bağışçısı olmaya karar verdi. ERÜ Tıp Fakültesi Kan Merkezine gelen Kayar, plazma bağışında bulundu.

"YARARLI OLACAĞINI DÜŞÜNEREK ÇAĞRIYA UYDUM"

Kayar, koronavirüse yakalandığını ve üstesinden geldiğini söyleyerek, "Bunun kan bağışı için bir fırsat olduğunu, bu hastalığı yenerek şifa bulan insanlar için bir vazife olduğunu, küçük bir katkıda bulunmak bakımından çok yararlı olacağını düşünerek çağrıya uydum ve kan bağışında bulundum. İyileşip şifa bulan tüm hastalarımızı sağlıklarına kavuştuktan sonra kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

Koronavirüsü yenen profesör, immün plazma bağışçısı oldu

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Musa Karakükçü ise, immün plazma bağışında bulunan Prof. Dr. İsmail Kayar'a teşekkür etti.

Koronavirüsü yenen profesör, immün plazma bağışçısı oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Hukuk Fakültesi, Koronavirüs, İstanbul, Kayseri, Güncel
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