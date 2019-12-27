Haberler » Güncel » Kayseri Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi - Haber

Kayseri Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Kayseri Koruma Kurulu'nun aralık ayı toplantısı yapıldı.

27.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:10 Kayseri Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
Koruma Kurulu'nun aralık ayı toplantısı yapıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Salonunda gerçekleştirilen toplantı, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı ve Koruma Kurulu Başkanı Abdulkadir Akın başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda, suçtan zarar gören kişiler ile ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sorunlar ve bunların çözümü, kurula yapılan müracaatlar, 2019 yılında gerçekleştirilen ve 2020 yılında planlanan projeler ele alınarak 2019 yılının değerlendirilmesi yapıldı
Ayrıca 2019 yılı içerisinde 156 müraacatın yapıldığı Koruma Kurulu'nca, 116 yükümlüye ayni ve nakdi yardım, eğitime devam eden 12 yükümlü çocuğuna eğitim bursu, 8 eski hükümlüye kendi işini kurma desteği, 231 suça sürüklenen çocuğa kırtasiye yardımı ile suça sürüklenen kız çocuklarına da sosyal projelerle destek verildiği belirtildi.
Birçok kamu kurum ve kuruluş müdürünün katıldığı program, takı tasarım kursunu tamamlayan suça sürüklenen kız çocuklarına sertifikalarının verilmesinin ardından sona erdi.

Başsavcı, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:59   Ak parti bursa milletvekili alinur aktaş açıklamalarda bulundu - Haber
18:59   Spor 84'üncü atatürk koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi - Haber
18:59   Tırın dorsesindeki çimento silosu yola devrildi - Haber
18:58   Sakarya mahir ünal'ın makam şoförü kaza yaptı 4 yaralı - Haber
18:58   Kaza yapan geminin kaptanının fotosu - Haber
17:57   Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Haber
17:50   Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
27.12.2019 19:05:59