14.06.2019 17:46
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KAYSERİ Küçük öğrencilerden şiir kitabı

Küçük öğrencilerden şiir kitabıKAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri, 'Bu benim şiirim' isimli şiir kitabı çıkarıp, imza günü yaptı.

Küçük öğrencilerden şiir kitabı
KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri, 'Bu benim şiirim' isimli şiir kitabı çıkarıp, imza günü yaptı.
Sarıoğlan Cumhuriyet İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri 'şehitler', 'anne' ve 'baba' konularında kaleme aldıkları şiirleri bir araya getirip şiir kitabı haline getirdiler. İmza günü yapan öğrencilerin şiirlerini, arkadaşları ve velileri okudu. Kaymakam Muhammed Usame Soysal "Öğrencilerimize okul ziyaretine geldiğimiz zaman sohbet ederken anne, baba, vatan konusunda konuşuyorduk. Bu konularla alakalı bir şiir hazırlayın dedik. Öğrencilerimizde böyle bir eser çıkarttılar. Bize de bu eseri minik şairlerimize imzalatıp destelemek düşer dedik. Hepsi birbirinden güzel şiirler emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.KAYSERİ Küçük öğrencilerden şiir kitabı
Kaynak: DHA
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