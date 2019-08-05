KAYSERİ Kurban Bayramı öncesi 'Kist hidatik' uyarısı

Kurban Bayramı öncesi 'Kist hidatik' uyarısı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alparslan Yıldırım, Kurban Bayramı öncesi, köpeklerden insanlara geçen 'Kist hidatik' hastalığı konusunda uyarılarda bulundu. Yıldırım, İlkel yollarla kurban kesimi yapıldığında, vatandaşlarımız bazı organları işe yaramaz diye köpeklere atıyor. Köpek bunu yediğinde bağırsağında binlerce parazit oluyor. Bu da dışkı ile toplumu tehdit eden bir hal alıyor dedi.

ERÜ Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Yıldırım, Kurban Bayramı sonrası artış gösteren 'Kist hidatik' vakası şikayetlerinin önüne geçilmesi için bazı uyarılarda bulundu. Hijyenin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Yıldırım, Ülkemiz hayvanlardan insanlara geçen bir çok hastalığa ev sahipliği yapıyor. Kurban Bayramları da bu noktada ayrı bir risk faktörü oluşturuyor. Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkları zoonotik hastalıklar olarak nitelendiriyoruz. Bunların başında şarbon ve kırım kongo kanamalı hastalıklar başı çekmektedir. Kurban Bayramında öncelikli olarak dikkat etmemiz gereken bir hastalık türü de kist hastalığıdır. Bu paraziti ergin dönemi köpeklerin ince bağırsaklarında yer alır. Köpeklerin dışkısı ile de dış ortama atılır. Ardından da insanlara hava ile temasla dahi bulaşır dedi.

'KİSTLER ÇOCUK KAFASI BÜYÜKLÜĞÜNE ULAŞIYOR'

Erken tanının önemine de dikkat çeken Prof. Dr. Alpaslan Yıldırım, Kistler, genellikle 2-3 yıl içinde insanlarda belirli bir büyüklüğe ulaşır. Bir çocuk kafasının büyüklüğüne ulaştığında maalesef bu hastalığın ilaçla tedavisi bulunmuyor. Ameliyat ile sorun gideriliyor. Ameliyat sürecide çok kritik bir süreç. Bu hastalığın önüne geçmek için modern koşullarda hayvan kesimleri yapılmalı. İlkel yollarla kesim yapıldığında, vatandaşlarımız bazı organları işe yaramaz diye köpeklere atıyor. Köpek bunu yediğinde bağırsağında binlerce parazit oluyor. Bu da dışkı ile toplumu tehdit eden bir hal alıyor. Kurban kesimlerini mutlaka veteriner hekim kontrolünde ve belediyenin uygun gördüğü yerlerde yapılmalıdır. Organlar gömülse dahi köpek eşeleyerek, bu parazitlere yeniden ulaşacak ifadelerini kullandı.

Hastalık konusunda vatandaşların bilinçlenmesi gerektiğini kaydeden Yıldırım, Dini vecibelerimizi gösterirken, bu konulara da kurban keseceklerin gerekli hassasiyeti göstermesini arzu ediyorum diye konuştu.

Kaynak: DHA