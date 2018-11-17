Kayseri
lezzetleri yarıştı
Kayseri l Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, unutulmaya yüz tutmuş Kayseri lezzetlerini yeniden hatırlatmak amacıyla ev kadınlarına yönelik Hamarat eller yarışıyor yemek yarışması düzenlendi. 3 kategoride 70 kadının katıldığı yarışmada, ev kadınları birinci olabilmek için hünerlerini sergiledi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sergi salonunda düzenlenen yarışma başlangıç, ana yemek ve tatlılar olmak üzere 3 kategoride yapıldı. 100 yıllık geçmişe sahip dolaz tatlısından, bir kaşığa 70 tane sığan etli Kayseri mantısına, etli yaprak sarmasından nevzine tatlısına kadar 70 lezzetin yer aldığı yarışmada jüri üyeleri tattıkları lezzetlere puan vermekte zorlandı. İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Kayserimizde çok renkli ve kültürel olarak anlamlı bir yarışma programı içerisindeyiz. Kayseri mutfağı zengin, lezzetleri ile ünlü bir ilimiz. Zaman içerisinde yeni nesil geleneksel yemeklerimizi, kültürel değerlerimizi koruma noktasında bir zafiyet içerisinde. Genelde fastfood ve hazır yemeklere yönelmekte. Böyle olunca İl Müdürlüğü olarak kurduğumuz somut olmayan kültürlerimizi ortaya çıkarma konusunda çalışmalarımızın bir bölümünü ortaya çıkarmak istedik. Bazı kültürel değerlerimiz kaybolmakta, bazıları da kaybolmaya yüz tutmakta. O nedenle kaybolan kültürlerimizi ortaya çıkarmak, kaybolmaya yüz tutanları da korumak için bu yarışmayı düzenledik. Yarışmamıza ticari faaliyet yapan profesyonel aşçılar katılmıyor. Tamamen ev hanımlarımızın evlerde ürettiği geleneksel yemeklerimiz sergileniyor. Geleneksel lezzetlerimizi en iyi koruyan da evdeki ninelerimiz, annelerimizdir. Bu yarışmayı da o amaçla düzenledik. Kültürel değerlerimizi korumanın dışında aynı zamanda milli birliğimizi, dayanışmamızı, ev hanımlarının sosyal etkinliklere katılmasını teşvik etmek için bu tür etkinlikleri düzenliyoruz dedi.
BİR KAŞIĞA 70 MANTI
Hamarat eller yarışıyor yemek yarışması ana yemek kategorisine yöresel önemli lezzetlerinden olan mantı ile katılan Dilber Uçar'ın yaptığı etli Kayseri mantısında bir kaşığa tam 70 mantı sığdı. Jüri üyeleri tattıkları lezzetlerin tadına, yöresel durumuna, temizliğine göre puanlama yaptı. Yarışmada dereceye giren tüm kadınlara çeşitli ödüller verildi.
Kayseri
17 Kasım 2018 Cumartesi 15:47