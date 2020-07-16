KAYSERİ LGS birincilerinden Yurdakul Başarıda düzenli ders çalışmak önemli

LGS birincilerinden Yurdakul Başarıda düzenli ders çalışmak önemli

LİSELERE Geçiş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puan alan 181 öğrenciden biri olan Ahmet Faruk Yurdakul, Bu başarıda düzenli ve gayretli ders çalışmamın yanında başta okul müdürümüz Ahmet Oğuz olmak üzere tüm idarecilerimizin ve öğretmenlerimizin emeği geçmektedir dedi.

Kayseri 50'nci Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu son sınıf öğrencisi Ahmet Faruk Yurdakul, LGS'de tüm sorulara doğru cevap vererek, 500 tam puan aldı. Türkiye'de tam puan alan 181 öğrenciden biri olan Yurdakul, mutluluğunu okuluna giderek, öğretmenleri ile paylaştı. Yurdakul, öğrencilere çok ders çalışmaktan ziyade az ve öz ders çalışmaları önerisinde bulundu. Başarısında düzenli çalışmasının etkili olduğuna vurgu yapan Ahmet Faruk Yurdakul, Bu başarıda düzenli ve gayretli ders çalışmamın yanında başta okul müdürümüz Ahmet Oğuz olmak üzere tüm idarecilerimizin ve öğretmenlerimizin emeği geçmektedir. Onlara çok teşekkür ediyorum. Eğitim öğretim ve pandemi sürecinde destek veren hocalarımı da ayrıca teşekkür ediyorum. Fen Lisesi ya da İmam Hatip Lisesi'ni düşünüyorum. Henüz bu iki tercihim arasında bir karar veremedim. En yakın sürede kararımı verip, tercih yapmak istiyorum dedi.

'AZ VE ÖZ ÇALIŞSINLAR'

LGS sınavına girecek adaylara tavsiyelerde de bulunan Yurdakul, Çok ders çalışmaktansa, az ve öz ders çalışmanın daha iyi olacağını düşünüyorum. Örneğin, 700 soru çözen arkadaşlarım vardı. Çok soru çözüyorlardı ama düzenli ya da dikkat ederek, çözmüyorlardı. Sınavda da kötü yaptılar. Ama ben, örneğin 200 soru çözerek, ama yaptığım yanlışları bilerek ve takip ederek, ilerleme kaydettim. Sınavlarda en önemli konulardan biri de stres. Çünkü, stres düşüncelerimizin gidişatını da etkileyebiliyor. Bildiğimiz bir konuyu unutturabiliyor. Sakinliğimizi korursak çoğu şeyin üstesinden gelebiliriz diye konuştu.

BABA BAŞARIYI BEKLİYORDUK

Ahmet Faruk Yurdakul'un babası Ramazan Yurdakul da Çok güzel bir duygu. Rabbim herkese böyle bir duyguyu yaşatsın. Böyle bir evladı bize nasip ettiği için rabbime hamd ediyorum. Okul idarecilerimize teşekkür ediyorum. Özellikle ablasının çok emekleri oldu. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Başarıyı bekliyorduk. Çünkü denemelerdeki başarısı çok iyi gidiyordu. Öğretmenlerimizin gayretleri de tetikleyince ortaya başarı çıktı dedi.