Kayseri Lise Atölyesinde Uygulama Dersinde Patlama 4 Öğrenci Yaralı - Ek

Lise atölyesinde uygulama dersinde patlama: 4 öğrenci yaralı Kayseri
'de, Merkez
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'ndeki uygulama dersinde, indüksiyon ocağında maden eritilirken meydana gelen patlama, 4 öğrenci yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde merkez Kocasinan
ilçesinde bulunan Merkez Endüstri Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi'nde meydana geldi. Metalurji bölümü atölyesindeki uygulama dersinde öğrenciler indüksiyon ocağında maden eritirken patlama meydana geldi. Patlamada, öğrenciler Melih Duran Oğuz, Nisanur Horuz, Furkan Gökgöz ve Ferhat Yiğit yaralandı. 4 öğrenci, çağrılan ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAYSERİ, (DHA
)
(Tür: Yurt)
Kayseri, Merkez, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA