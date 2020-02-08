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Kayseri-Malatya karayolu araç ulaşımına kapandı

Kayseri-Malatya karayolu. Pınarbaşı ve Darende ilçeleri arasında devam eden yoğun tipi nedeniyle araç ulaşımına kapatıldı.

08.02.2020 22:18 | Son Güncelleme: 08.02.2020 22:18Kayseri-Malatya karayolu araç ulaşımına kapandı
Kayseri- karayolu. Pınarbaşı ve ilçeleri arasında devam eden yoğun tipi nedeniyle araç ulaşımına kapatıldı.

Kayseri-Malatya karayolunun Kayserinin Pınarbaşı ilçesi, 'ın Gürün ilçesi ve Malatya'nın Derende ilçesi geçişlerinde devam eden yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düştü. Hava şartları ulaşımı imkansız hale getirirken sürücüler zor anlar yaşadı. Bu anlar cep telefonuyla kaydedildi. Yolda kalan araçlar Karayolları ekiplerinin kar temizleme çalışması ile kurtarılırken, Karayolu, Pınarbaşı ve Darende ilçeleri arasında araç ulaşımına kapatıldı. - SİVAS

Darende, Kayseri, Malatya, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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