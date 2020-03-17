Menü
Haberler ›› Güncel ››Kayseri Mart ayında beyaza büründü - Güncel

Kayseri Mart ayında beyaza büründü

Bahar aylarının gelmesi ile hava sıcaklıklarının yükseldiği Kayseri, gece saatleri itibariyle yağan kar ile beyaza büründü.

17.03.2020 00:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 00:16
Kayseri Mart ayında beyaza büründü
Bahar aylarının gelmesi ile hava sıcaklıklarının yükseldiği Kayseri , gece saatleri itibariyle yağan kar ile beyaza büründü.

Kış aylarından sonra hava sıcaklıklarının 16 dereceye kadar yükseldiği Kayseri'de, hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte kar yağışı etkisini gösterdi. Mart ayının ortasında şehir genelinde etkili olan yağışla birlikte ortaya güzel manzaralar çıktı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kayseri, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri Güncel
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu Güncel
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir Güncel
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi Güncel
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu Güncel
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil