Kayseri Mart ayında beyaza büründü
Kayseri Mart ayında beyaza büründü Bahar aylarının gelmesi ile hava sıcaklıklarının yükseldiği Kayseri, gece saatleri itibariyle yağan kar ile beyaza büründü.
17.03.2020 00:17 | Son Güncelleme: 17.03.2020 00:18
Kayseri Mart ayında beyaza büründü
KAYSERİ - Bahar aylarının gelmesi ile hava sıcaklıklarının yükseldiği Kayseri, gece saatleri itibariyle yağan kar ile beyaza büründü. Kış aylarından sonra hava sıcaklıklarının 16 dereceye kadar yükseldiği Kayseri'de, hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte kar yağışı etkisini gösterdi. Mart ayının ortasında şehir genelinde etkili olan yağışla birlikte ortaya güzel manzaralar çıktı.
KAYSERİ - Bahar aylarının gelmesi ile hava sıcaklıklarının yükseldiği Kayseri, gece saatleri itibariyle yağan kar ile beyaza büründü. Kış aylarından sonra hava sıcaklıklarının 16 dereceye kadar yükseldiği Kayseri'de, hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte kar yağışı etkisini gösterdi. Mart ayının ortasında şehir genelinde etkili olan yağışla birlikte ortaya güzel manzaralar çıktı.
Kaynak: İHA
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