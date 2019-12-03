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Kayseri merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu:  18 gözaltı

KAYSERİ merkezli 6 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltı kararı verilen 24 kişiden 18'i gözaltına alındı.

03.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:57Kayseri merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu:  18 gözaltı

KAYSERİ merkezli 6 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltı kararı verilen 24 kişiden 18'i gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli meslek gruplarından, aralarında askeri ve sağlık personeli de bulunan 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Mardin ve Yozgat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülürken, diğer 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.



Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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