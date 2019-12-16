Haberler » Güncel » Kayseri merkezli FETÖ operasyonu - Haber

Kayseri merkezli FETÖ operasyonu

Kayseri merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ile ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 6'sı adliyeye sevk edildi.

16.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:28Kayseri merkezli FETÖ operasyonu
merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ile ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 6'sı adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Operasyonel hatlar üzerinden "mahrem imamlar"la irtibatı tespit edilen Adalet Bakanlığı personeli 8 şüpheli, 13 Aralık'ta Kayseri, Ankara, Aydın ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:47 Sualtı hokeyinde gençlerin türkiye şampiyonluğu mücadelesi Kütahya'da yapılacak - Haber
14:46 Bornova Belediyesi Vizyon Çalıştay'ı sona erdi - Haber
14:45 Vergi, harç ve ceza tahsilatlarında düzenleme - Haber
14:45 25 yıllık yün yorgan ustası, yetiştirecek çırak bulamıyor - Haber
14:45 Engin Fırat yeniden gündemde! - Haber
13:34 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı - Haber
13:07 İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
12:04 Bakan Selçuk, okul müdürünün velilere gönderdiği mesajı paylaştı - Haber
11:58 İstanbul'da yoğun sisten dolayı Boğaz, transit gemi geçişlerine kapatıldı - Haber
16.12.2019 14:48:59