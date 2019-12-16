Haberler » Güncel » Kayseri merkezli FETÖ operasyonu - Haber

Kayseri merkezli FETÖ operasyonu

Kayseri merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ile ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 6'sı adliyeye sevk edildi.

16.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:54
merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ile ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 6'sı adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Operasyonel hatlar üzerinden "mahrem imamlar"la irtibatı tespit edilen Adalet Bakanlığı personeli 8 şüpheli, 13 Aralık'ta Kayseri, Ankara, Aydın ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.
Kayseri merkezli FETÖ operasyonu

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:10 Okulun çatısı alev alev yandı öğrenciler panik yaşadı - Haber
16:10 Üretilen balığın yüzde 50'si Avrupa'ya ihraç ediliyor - Haber
16:10 Tek odalı evde yaşayan aileye Bağlar Belediye Başkanından yardım eli - Haber
16:10 Rize'de uyuşturucu operasyonu - Haber
16:10 Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 14 şüpheli suçüstü yakalandı - Haber
14:43 Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi - Haber
14:37 Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:34 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı - Haber
13:07 İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
16.12.2019 16:20:06