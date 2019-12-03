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Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

Kayseri merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 24 kişiye yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

03.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:46Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 24 kişiye yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 6'sı muvazzaf 7 astsubay, 2 muvazzaf uzman çavuş, askeri okulla ilişiği kesilen, 3'ü aktif doktor 15 öğrenci olmak üzere 24 kişi hakkında kontörlü sabit hatlardan örgütle bağlantılı kişilerle periyodik ve ardışık iletişim kurdukları iddiasıyla yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Mardin ve Yozgat'ta çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 12'si gözaltına alındı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 12 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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