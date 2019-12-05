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Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Kayseri merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 24 kişiye yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

05.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:21Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu
merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 24 kişiye yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, kontörlü sabit hatlardan örgütle bağlantılı kişilerle periyodik ve ardışık iletişim kurdukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 13 zanlıdan 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınan zanlılardan 3'ünün bulundukları illerde adliyeye çıkarıldıkları, 6 zanlının ise dosyalarının ikamet ettikleri illere gönderildiği 4'ünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Firari zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Mardin ve Yozgat'ta çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6'sı muvazzaf 7 astsubay ve 2 muvazzaf uzman çavuş ile askeri okulla ilişiği kesilen, doktor öğrencilerin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, zanlılardan 13'ü gözaltına alınmıştı.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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