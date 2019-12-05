Haberler » Güncel » Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu - 13 zanlıdan 6'sı adliyeye sevk edildi - Haber

Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu - 13 zanlıdan 6'sı adliyeye sevk edildi

Kayseri merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 24 kişiye yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

05.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:44
merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 24 kişiye yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, kontörlü sabit hatlardan örgütle bağlantılı kişilerle periyodik ve ardışık iletişim kurdukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 13 zanlıdan 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınan zanlılardan 3'ünün bulundukları illerde adliyeye çıkarıldıkları, 6 zanlının ise dosyalarının ikamet ettikleri illere gönderildiği 4'ünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Firari zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Mardin ve Yozgat'ta çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6'sı muvazzaf 7 astsubay ve 2 muvazzaf uzman çavuş ile askeri okulla ilişiği kesilen, doktor öğrencilerin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, zanlılardan 13'ü gözaltına alınmıştı.
Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu - 13 zanlıdan 6'sı adliyeye sevk edildi

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:28 Norveç'te ırkçılığa karşı 10 bin Kur'an-ı Kerim dağıtılacak - Haber
18:28 İslam bilimleri tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin, Trabzon'da anıldı - Haber
18:28 MAKÜ'den salyangoz yetiştiriciliğine destek - Haber
18:26 Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktorun mesajları dosyaya girdi - Haber
18:26 Tahliye edilen Alparslan Kuytul'un eşinden açıklama: Tüm mazlumlara kurtuluş diliyorum - Haber
17:48 Son dakika: Fikirtepe'de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var - Haber
17:35 Elini yıkamaya giden kadın, hırsızların hedefi oldu - Haber
17:16 Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener isyan etmişti! İşte trol ile avlanan balıkçıların kopardığı optik kablolar - Haber
16:52 Ceren Özdemir'in katilini yakalatan esnaf konuştu: Başka insanların ölmemesi için yaptım - Haber
16:30 Bira fabrikasında toz sıkışmasından dolayı patlama: 4 yaralı - Haber
5.12.2019 18:28:49