Haberler » Güncel » Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 2 tutuklama - Haber

Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 2 tutuklama

Kayseri merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

06.12.2019 20:14 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:14Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 2 tutuklama
merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, kontörlü sabit hatlardan örgütle bağlantılı kişilerle periyodik ve ardışık iletişim kurdukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 13 zanlıdan 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltındaki diğer zanlılardan 3'ünün bulundukları illerde adliyeye çıkarıldıkları, 6'sının dosyalarının ikamet ettikleri illere gönderildiği, 1 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Mardin ve Yozgat'ta çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6'sı muvazzaf 7 astsubay ve 2 muvazzaf uzman çavuş ile askeri okulla ilişiği kesilen, doktor ve öğrencilerin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, zanlılardan 13'ü gözaltına alınmıştı.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:32 Ceren Özdemir anısına bale kursundan evine yürüyüş düzenlendi - ORDU - Haber
20:32 Hatay'da 350 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Haber
20:32 Balıkesir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı - Haber
20:30 Tartıştığı şahsı sokak ortasında öldürdü: Dehşet anları kamerada - Haber
20:29 flaş - Haber
19:42 Meteoroloji'den Marmara ve Güneydoğu Anadolu'ya sağanak uyarısı - Haber
19:36 Son dakika: Ağrı ve Bingöl'de peş peşe iki deprem meydana geldi - Haber
19:10 Türkiye'nin insani yardım için istediği 5. sınır kapısı talebine ABD'den destek geldi - Haber
18:25 'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti - Haber
18:03 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in anne ve babasını aradı - Haber
6.12.2019 20:33:17