Kayseri Merkezli İki Ayrı Fetö Operasyonu 51 Şüpheli Gözaltında

Kayseri
merkezli iki ayrı FETÖ operasyonu 51 şüpheli gözaltında
FETÖPDY'nin askeri mahrem yapılanması ve gaybubet evlerine yönelik düzenlenen Kayseri merkezli iki ayrı operasyonda, 51 kişi gözaltına alındı. Soruşturmalar kapsamında 17 kişinin de arandığı bildirildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü FETÖPDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 29 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Bakkal ve büfelerden kontörlü olarak kullanılan sabit hatlardan arandıkları saptanan şüphelilerin yakalanması için Kayseri, Ankara
, Adana
, Eskişehir
, İzmir
, Muğla
ve Mardin
'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken, 9 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 10'unun daha önce gözaltına alınıp serbest bırakıldığı belirlendi. Şüphelilerden 17'sinin muvazzaf, 12'sinin ise KHK ile askeri okullardan ilişiği kesilen öğrenci olduğu bildirildi.
GAYBUBET EVLERİNE 13 İLDE OPERASYON
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince, FETÖPDY'nin gaybubet evlerine de operasyon düzenlendi. Kayseri, Ankara, Konya
, Adıyaman
, Manisa
, Sivas
, İzmir, Ordu
, Amasya
, Mardin, Çankırı
, Kırşehir
ve Aksaray
'da şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Örgüte üye olan haklarında yakalama kararı olan 39 kişiden 31'i gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen 39 kişiden 18'nin karı-koca oldukları bildirildi.
Her iki operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında askeri mahrem imamlar
, muvazzaf astsubaylar, ihraç polis, profesör ve ev kadınlarının olduğu ifade edildi.
51 kişi, sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
KOMŞULUK İLİŞKİLERİ OLMAYAN BİNALARI TERCİH ETMİŞLER
Kayseri merkezli düzenlenen iki ayrı FETÖPDY operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheliden ikisinin sahte kimlikle yakalandığı belirtildi. Merkez Kocasinan
, Melikgazi
ve Talas
ilçesindeki semtlerde oluşturulan gaybubet evlerinde kalan şüphelilerin, örgüt yöneticileri ve kendi aralarında ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ortaya çıktı. Şüphelilerin ağırlıklı olarak Ankara'dan geldikleri, kimliklerinin deşifre olmaması için yeni yapılmış, komşuluk ilişkilerinin olmadığı evleri kiraladıkları ifade edildi.
Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin de kente getirileceğini belirterek, Zanlılardan stajyer avukat M.M ile özel sektörde çalışan M.K'nin üzerlerinden sahte kimlikler çıktı. Gaybubet evlerinde kalan şüphelilerin sürekli il ve adres değiştirdikleri, tanınmamak, yakalanmamak için yeni yapılmış çok katlı, komşuluk ilişkileri olmayan, elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri ev sahiplerinin üzerinde olan apartman dairelerine tercih ettikleri görüldü dedi.
Kayseri
04 Aralık 2018 Salı 14:20