Kayseri Merkezli "Renkli Reçete" Operasyonu

Kaynak: AA

Kayseri merkezli 7 ilde, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 3 zanlı daha yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bazı doktorların renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yazdıkları sözde hastaların, bu ilaçları anlaştıkları eczanelerden temin ettikleri ve yasa dışı yollarla sattıkları iddiası üzerine dün başlatılan operasyon kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.Soruşturma çerçevesinde, aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Jandarma ile Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin desteğiyle dedektör köpeğin de kullanıldığı Kayseri merkezli İstanbul, Adana, Konya, Malatya, Erzurum ve Tekirdağ'da dün düzenlenen operasyonda 25 kişi yakalanmıştı.Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.