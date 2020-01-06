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Kayseri merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kayseri ve İstanbul'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

06.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:24 Kayseri merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
ve 'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, ruhsatsız silah bulunduran ve ticaretini yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Kayseri ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İki şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen zanlılardan F.K. ile S.K. nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Önceki gün düzenlenen operasyonda, şüphelilerinde adreslerinde ve otomobillerinde yapılan aramada 8 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör, 15 mermi bulunmuştu.

İstanbul, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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